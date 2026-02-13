Home Video News Cronaca Tg News – 13/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Merz scuote l’Europa “Si è aperta frattura Ue-Usa, Nato non più scontata” - Iran, Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente - Kiev “Pechino pronta a fornire nuovi aiuti umanitari” - Forza Italia dopo sentenza: Casa Pound va sgomberata - Cuore trapiantato al bimbo a Napoli, Schillaci invia ispettori - Papa Leone XIV “Per la Quaresima stop all’odio sui social” - Moioli bronzo nello snowboard cross, 18esima medaglia azzurra - Conti e i cantanti di Sanremo da Mattarella al Quirinale - Previsioni 3B Meteo 14 Febbraio azn