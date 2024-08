Tg News – 12/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Accoltellate in pieno centro a Londra donna e bambina - Appello di Francia, Germania e Gran Bretagna “Non attacchi Israele” - Accusa di Mosca “Gli ucraini hanno usato armi chimiche” - Mattarella “La guerra non è uno strumento di risoluzione delle controversie - Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Crotone - Sbalzato fuori dall’auto, muore 20enne nel Brindisino - Incidenti stradali, Lombardia maglia nera per pedoni vittime - Ocse, in Italia il maggiore aumento del reddito familiare reale - Palermo ricorda Paolo Giaccone, medico ucciso dalla mafia - Previsioni del tempo 3B Meteo per il 13 Agosto /gtr