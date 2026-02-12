Home Video News Cronaca Tg News – 12/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Draghi sferza i 27 dell’Ue “L’economia peggiora, non c’è più tempo” - Bruxelles, blitz polizia nei locali della Commissione Europea - Colpo a Trump dalla Camera Usa: stop ai dazi per il Canada - Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, 6 indagati a Napoli - Jessica Moretti: “Mai fatte prove di evacuazione, nessuno lo ha chiesto” - Trasporto aereo, i sindacati confermano gli scioperi - Brignone oro nel Super G a 315 giorni dall’infortunio - Ue, Meloni: “Sulla competitività superare i freni della burocrazia” - Previsioni 3B Meteo 13 Febbraio azn