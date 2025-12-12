Home Video News Cronaca Tg News – 12/12/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Iran, arrestata la Nobel per la Pace Mohammadi - Abu Mazen, mezz’ora di incontro con Meloni a Palazzo Chigi - Cremlino: “Cessate il fuoco solo dopo ritiro ucraino dal Donbass” - Sciopero generale Cgil, cortei e adesione al 68% - Papa Leone: “A Natale evitiamo lo shopping dopante” - Gb, la super influenza diventa un caso politico - Piccoli pacchi in entrata in Ue, Ecofin chiede dazio 3 euro - Poste, a Bari un corner dedicato alle esigenze delle famiglie - Previsioni 3B Meteo 13 Dicembre azn