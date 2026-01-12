Tg News – 12/1/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Venezuela, liberati Trentini e Burlò - Papa Leone incontra leader opposizione Venezuela Machado - Proteste in Iran, Trump: “Teheran ha chiesto di negoziare” - Crans-Montana, Moretti resta in carcere - Padre e figlio muoiono intossicati da monossido - Da inizio anno 16 pedoni morti in 11 giorni - Iscrizioni scolastiche al via da domani - Meloni: “Gioia per liberazione Trentini e Burlò” - Previsioni 3B Meteo 13 Gennaio azn