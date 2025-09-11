Tg News – 11/9/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caccia al killer di Kirk, trovata l’arma - La Polonia limita il traffico aereo - Parlamento Europeo vota sì a risoluzione su Gaza - New York ricorda le vittime dell'11 settembre - Arrestato trapper Baby Gang, trovato con una pistola - Aperto e pubblicato testamento segreto di Armani - La Bce lascia i tassi fermi, sui depositi resta il 2% - Mattarella: “La scuola è un luogo di accoglienza e rispetto” - Previsioni 3B Meteo 12 Settembre azn