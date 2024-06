Tg News – 11/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Individuato yacht dell’incidente mortale con kayak a Napoli - Modena, si presenta in caserma con cadavere moglie nel furgone - Gravi coniugi feriti con roncola, fermato ex fidanzato della figlia - ‘Ndrangheta e politica a Reggio Calabria, 14 custodie cautelari - Prestò identità a Messina Denaro, condannato a 14 anni - Guerra in Medio Oriente, sì di Hamas a risoluzione Onu - Aviaria, Ue firma maxi-contratto per vaccini - Alberto Cirio fa il bis in Piemonte - Previsioni 3B Meteo 12 Giugno mrv