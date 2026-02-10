Tg News – 10/2/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Santanchè indagata a Milano, altra ipotesi di bancarotta - Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione anarchica - Ucraina, Kallas “Lavoriamo a un piano europeo per la pace” - Migranti, via libera Parlamento Europeo a lista paesi sicuri - Crans-Montana, i feriti a Milano non sono più in pericolo - Giorno del Ricordo, Mattarella e Meloni a Montecitorio - La staffetta mista di short track è d’oro, Fontana nella storia - Il Gran Premio Cavalli e Sport all'Ippodromo Snai San Siro - Previsioni 3B Meteo 11 Febbraio /gtr