Tg News – 10/1/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Caso Stormy Daniels, Trump condannato ma non va in carcere - Incendi Los Angeles, almeno 10 vittime e 150 miliardi di danni - Yemen, raid sulla capitale, operazione congiunta Usa e Uk - De Luca “Il Governo ha paura degli elettori al terzo mandato” - Scuola, tornano i giudizi alle elementari - Anche 2 inglesi aggrediti a Capodanno in Piazza Duomo a Milano - Oliviero Toscani ricoverato a Cecina in gravi condizioni - Mattarella a Zelensky: “Pieno, costante e inalterato sostegno” - Previsioni 3B Meteo 11 Gennaio gsl