Home Video News Giovani Tg Giovani – 8/2/2026 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 8/2/2026 8 Febbraio 2026 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Una legge per le nuove generazioni - Nelle scuole di Modena arriva la security - Canottaggio, un progetto per studenti e famiglie fsc/gtr ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Scherma, Mazzone “A Torino una prova di squadra eccezionale” Pillole Sorsi di Benessere – Una tisana con mirtilli rossi e zenzero Cronaca Corteo a Milano, petardi e fumogeni contro la polizia: le immagini Mezzogiorno Trofeo delle Regioni, Decaro “Bello mettere insieme sport, cultura e turismo” Mezzogiorno Trofeo delle Regioni, Tisci “Non solo sport, ma anche cultura e turismo”