Tg Giovani – 7/9/2025

7 Settembre 2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione:
- Ecco come cambia l'esame di maturità
- Lo sport come valore della vita
- I ragazzi europei "tifano" per l'allargamento dell'UE

fsc/gsl