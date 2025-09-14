Home Video News Giovani Tg Giovani – 14/9/2025 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 14/9/2025 14 Settembre 2025 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Gino Cecchettin e l’importanza di parlarsi - Il Regno Unito toglie gli orologi dalle scuole - Un progetto per l’inclusione fsc/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Pillole Sorsi di Benessere – Un gustoso frullato di pere Mezzogiorno Musumeci “Sud cresce perché imprenditori incoraggiati ad investire” Economia Fiera del Levante, Frulli “Lanciamo un messaggio di pace” Pillole Antonio Rossi nuovo presidente della Federcanoa “Grande entusiasmo” Pillole Turismo Magazine – 13/9/2025