Tg Economia – 9/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Deficit, Bruxelles conferma la procedura d’infrazione per l’Italia - Assegno di inclusione, accolte 698 mila domande - Prodotti Igp, 3 milioni per l'accesso alla nuova tutela europea - Cresce il gap tra domanda e offerta di lavoro sat/mrv