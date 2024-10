Tg Economia – 9/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bankitalia, ad agosto prestiti in calo, tassi su mutui casa al 4,1% - Aziende e sostenibilità, la formazione strumento per la transizione - Ue, dagli Stati membri via libera ai dazi sulle auto elettriche cinesi abr/fsc/gtr