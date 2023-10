Tg Economia – 9/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Imprese, 472 mila assunzioni previste a ottobre - Lavoro, in Italia domanda e offerta faticano a incrociarsi - Green Deal, via libera Ue a pacchetto di aiuti da 100 milioni - La manovra sarà prudente ma trainata da più deficit sat/gsl