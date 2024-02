Tg Economia – 8/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lotta all'evasione, nuovo record nel 2023 - In undici anni 111 Mila negozi in meno in Italia - Idrogeno verde, dall'Ue 550 milioni per l'Italia - Unicredit, un piano da 10 mld per la crescita delle Pmi abr/mrv