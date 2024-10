Tg Economia – 8/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Taglio del cuneo e semplificazione, le proposte di Confesercenti per la manovra - W7-Deloitte, progressi per la parità di genere ma ancora ritardi - Italgas, nel nuovo Piano strategico investimenti per 15,6 miliardi abr/col/gtr