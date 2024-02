Tg Economia – 7/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al via la riforma fiscale, tre sole aliquote Irpef - In Europa 3,7 milioni di tirocinanti - Assolombarda, un rapporto sul capitale di rischio - Evasione fiscale in calo, le misure funzionano? abr/mrv