Tg Economia – 7/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Flussi turistici in calo nel 2024, pesa il caro-prezzi - Superbonus, spesi 123 miliardi per interventi sul 4% delle case - Imprese, a Genova il laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo abr/col/gtr