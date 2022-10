Tg Economia – 7/10/2022

In questa edizione: - Cresce il gettito delle entrate tributarie - Auto, a settembre ancora in calo il mercato dell’usato - Transizione energetica, partnership fra Terna e Università di Stanford - Evasione fiscale, lo Stato non riesce a riscuotere 1.100 miliardi fsc/sat/abr/gsl