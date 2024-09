Tg Economia – 6/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Edilizia in contrazione per il quinto mese - Ue, 780 milioni di sovvenzioni a giovani scienziati - Vacanze, ad agosto pesa caro-prezzi ma fiducia per settembre (servizio di Bocca) - La dichiarazione di successione diventa più semplice mgg/mrv