Tg Economia – 6/4/2022

In questa edizione del Tg Economia: - A febbraio in rialzo l'indice del disagio sociale - Caro energia, piccole e medie imprese a rischio - “Noi Eni”, 70 anni di storia in un libro fotografico - Fisco, slitta il modello 730 precompilato sat/gtr