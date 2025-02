Tg Economia – 6/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ue, commercio al dettaglio in lieve calo a dicembre - Due italiani su tre pronti a partire in estate - Olio extravergine amato dagli italiani nonostante il caro prezzi - Nuova rottamazione delle cartelle, istruzioni per l'uso sat/gsl