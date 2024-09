Tg Economia – 5/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La parità di genere motore per la crescita - Agroalimentare, Italia al top per i marchi di qualità - Moles (AU) "Informazione e strumenti al servizio del consumatore" - Pensioni, da quota 103 a quota 41 nel progetto della Lega mgg/mrv