Tg Economia – 5/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pil in crescita nel quarto trimestre del 2024 - L'IA spinge il Pil ma 6 mln di posti di lavoro sono a rischio - Un buon bilancio per il turismo invernale - Eccellenze Made in Italy, il nodo del ricambio generazionale mgg/gsl