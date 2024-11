Tg Economia – 5/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Consiglio europeo per l’innovazione investirà 1,4 miliardi nel 2025 - Il turismo sostenibile raggiungerà 9 mld dollari entro il 2031 - Frutta e verdura nelle scuole, 14 milioni per il nuovo bando sat/col/gtr