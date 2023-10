Tg Economia – 5/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Cresce il disagio sociale in Italia, pesa l'inflazione - Il Sistema Integrato delle Comunicazioni vale quasi 19 miliardi - Sviluppo agroindustriale, via libera Ue al piano italiano - Delega fiscale, i principali provvedimenti allo studio abr/gtr