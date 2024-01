Tg Economia – 5/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’inflazione rallenta al 5,7%, sale il reddito delle famiglie - Imprese, 508 mila assunzioni previste a gennaio - Ue, al via la tassa minima del 15% per le multinazionali - Per la Bce le banche italiane sono affidabili abr/sat/gsl