Tg Economia – 4/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'inflazione erode il reddito delle famiglie italiane - Ricerca, 470 milioni per le imprese del Sud - Agroalimentare, 900.000 euro per Dop e Igp - Mutui e taglio dei tassi, il calo delle rate è ancora limitato mgg/mrv