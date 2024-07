Tg Economia – 4/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Torna a crescere il mercato dell’auto a giugno - Grecia e Spagna le destinazioni più gettonate per gli italiani - BNT cresce ancora sulla cessione del quinto e si rivolge alle banche - In netto calo le intenzioni di acquisto degli italiani abr/mrv