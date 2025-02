Tg Economia – 4/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Scambi commerciali, in vigore accordo UE-Cile - Agricoltura, 41 milioni per le assicurazioni agevolate - Vacanze sulla neve per 8 milioni di italiani - Con i tassi in calo torna a crescere il credito a famiglie e imprese abr/gtr