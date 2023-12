Tg Economia – 4/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ogni anno lo Stato spende 5 volte il Pnrr - Dall'Ue 186 mln per promuovere i prodotti agroalimentari - Consap taglia il traguardo dei 30 anni - Fisco, nuova sanatoria parziale in arrivo abr/mrv