Tg Economia – 4/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuovi rincari per la bolletta del gas - Ue, al via indagine sulle sovvenzioni alle auto elettriche cinesi - Turismo, settembre sopra la media per le strutture ricettive - Legge di bilancio, si cercano le coperture sat/gtr