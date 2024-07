Tg Economia – 31/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Corte dei conti, nel 2023 migliora la finanza degli enti locali - Il mare italiano sempre più amato dagli stranieri - Parmigiano Reggiano prodotto di montagna, numeri in crescita - Al via il concordato preventivo biennale per i forfettari abr/fsc/mrv