Tg Economia – 30/7/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pil in crescita, positive le aspettative delle grandi imprese - L'Ue invia 1,5 miliardi all'Ucraina da beni russi congelati - In Italia cresce la durata media della vita lavorativa - Partite Iva, in vista delle ferie meglio "avvisare" il Fisco abr/mrv