Tg Economia – 30/3/2022

In questa edizione del Tg Economia: - Pnrr, attuazione nei tempi ma sfida complessa - Riforma della Pac, il ministro Patuanelli propone un rinvio di un anno - A gennaio in crescita il fatturato dell’industria - Vendita e-commerce, superati i 23 miliardi di euro in Italia gtr/