Tg Economia – 3/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pil in crescita nel 2024. Ma sale anche la pressione fiscale - Ue, un Piano Semplificazioni per sbloccare 50 mld investimenti - Pesca, bilaterale Italia-Francia per strategie comuni - Imprese, ultimo mese per assicurarsi contro le calamità fsc/gtr