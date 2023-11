Tg Economia – 3/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A settembre 42 mila occupati in più, calano gli inattivi - Agroalimentare, arriva la riforma Ue delle Indicazioni Geografiche - Nel 2024 verso nuovo record per i porti crocieristici italiani - Digitalizzazione in ambito fiscale, le novità sat/gtr