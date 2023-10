Tg Economia – 3/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ad agosto cresce l'export extra Ue - Mercato dell’auto ancora in crescita a settembre - Bilancio Ue, Parlamento chiede 10 mld in più per affrontare le crisi - Manovra, la proroga del taglio del cuneo fiscale è una priorità abr/sat/gsl