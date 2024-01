Tg Economia – 3/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Commercio elettronico, nuove norme Ue contro le frodi sull'Iva - Nel 2023 in crescita il mercato dell’auto - 2,5 milioni per l’inserimento lavorativo dei disabili - Nuovi dazi per le imprese che inquinano di più abr/mgg/gsl