Tg Economia – 29/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuova Irpef e accordo sul Superbonus, le novità in arrivo - Innovazione Agricola, assegnato il 90% dei fondi - Pnrr, per Startup e Pmi l'opportunità di un'alleanza - Fisco, ancora più centrale il ruolo dei commercialisti abr/gtr