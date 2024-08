Tg Economia – 28/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Consumi, nel 2024 le spese obbligate sfiorano il 42% - In Italia presto si pagheranno più pensioni che stipendi - A giugno il mercato dell’auto usata rallenta la crescita - Pac 2024, per la domanda c'è tempo fino al 30 agosto mgg/mrv