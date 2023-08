Tg Economia – 28/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ue, la bilancia commerciale torna in positivo - Fuga dall'artigianato, in 10 anni persi 352 mila addetti - Le imprese giovanili crescono di più delle over 35 - Lavoro e intelligenza artificiale, serve cooperazione tra Paesi sat/gsl