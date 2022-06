Tg Economia – 28/6/2022

In questa edizione: - Consumi, segnali di ottimismo - Nel 2021 boom per il mercato immobiliare turistico - Terna, 120 mln per la rete elettrica di Roma Nord-Ovest - Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari sat/fsc/abr/gsl