Tg Economia – 27/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'export italiano cresce ancora, verso i livelli pre-pandemia - Ue, per il 2025 la Commissione propone un bilancio da 200 miliardi - Dal Btp Green 13 miliardi per i trasporti sostenibili - Economia circolare, Italia medaglia d'oro in Europa sat/mrv