Tg Economia – 27/12/2021

In questa edizione: Fisco, da Commissione Ue proposta contro società di comodo - Vacanze, 120 milioni di presenze in meno rispetto al pre-Covid - Agriturismi, 2021 in ripresa per il 70% delle aziende - Possibile sanatoria per rottamazione ter e saldo e stralcio. sat/red