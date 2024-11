Tg Economia – 27/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Commissione Ue approva la manovra italiana - Pnrr, da Bruxelles disco verde per la sesta rata da 8,7 miliardi - Imballaggi, nel 2023 per Conai giro d’affari da 3,3 mld sat/mrv