Tg Economia – 27/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce lascia invariati i tassi di interesse - "Nessuno Escluso", da Intesa Sanpaolo 1,5 mld per progetti sociali - Nasce una Fondazione per la decarbonizzazione del trasporto aereo - Manovra 2024, novità anche sul fisco abr/gtr