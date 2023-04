Tg Economia – 26/4/2023

In questa edizione: - La Commissione Ue lancia la riforma del Patto di Stabilità - In 5 anni 2,7 milioni di occupati andranno in pensione - L'export agroalimentare supera i 60 miliardi - Il salario minimo una leva che aumenta la produttività sat/gtr