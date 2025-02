Tg Economia – 25/2/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italia-Emirati Arabi, accordi da 40 miliardi di dollari - Irfis, una misura per le famiglie siciliane in difficoltà - Con Cariplo "Porte Aperte" per i giovani negli oratori - Lotta all'evasione fiscale, l'Italia fa passi avanti sat/gtr